Palit wydał nową wersję aplikacji ThunderMaster

Palit znacząco poprawił sterownik dla swoich kart.

Nowa wersja aplikacji przyniesie użytkownikom przyjemniejszy interfejs i możliwość personalizacji ustawień. Pozwala na łatwe kontrolowanie praktycznie dowolnego parametru GPU.

Wszystko pod kontrolą

Choć autorem aplikacji jest Palit, to ThunderMaster współpracuje z dowolnym układem wyposażonym w chip Nvidia. W menu znajdziemy 15 różnych parametrów karty, które można kontrolować z poziomu pojedynczego menu. Ponadto dane można zapisać w jednym z 6 profili – bardziej wydajny może służyć np. do grania, a ekonomiczny do codziennej pracy.

Dostępne ustawienia:

Aktualny zegar GPU

Bazowy zegar GPU

Zegar GPU w trybie Boost

Aktualny zegar RAM

Bazowy zegar RAM

Zegar RAM w trybie Boost

Temperatura GPU

Napięcie rdzenia

Zużycie energii

Wykorzystanie GPU

Wykorzystanie RAM

Wykorzystanie wentylatora (1 i 2)

Obroty wentylatora (1 i 2).

Aplikacja pozwala przede wszystkim zwiększać wydajność karty graficznej. Co ważne, nie jest wymagana duża wiedza, bo wbudowana funkcja OC Scan dokonuje analizy posiadanego sprzętu i sama dobiera optymalne, a zarazem bezpieczne ustawienia. Istnieje też możliwość stworzenia własnego profilu pracy wentylatora.

Program można uzyskać za darmo ze strony producenta, a na kanale YouTube Palita znajdziecie dodatkowo zestaw 5 filmików instruktażowych prezentujących aplikację.

fot. Palit