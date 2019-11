Palit zaprezentował własną wersję GTX 1650 Super

Palit zaprezentował ostatnią kartę graficzną z układem Nvidii. GTX 1650 Super to układ dla graczy z mniej zasobnym portfelem. Od podstawowego GTX 1650 różni się typem pamięci – przejście na GDDR6 pozwoliło zwiększyć wydajność GPU o połowę. Układ ma 4 GB pamięci. Taktowanie zegara wynosi 1725 MHz w trybie boost lub 1770 MHz dla OC boost.

Palit oferuje kartę w dwóch wariantach. Oprócz podstawowego GamingPro, do sprzedaży trafi też model z serii StormX. Główna różnica to wymiary, dzięki którym karta jest przystosowana do obudowy mini-ITX. Karta jest wyposażona w pojedynczy wentylator o średnicy 10 cm.

Palit GTX 1650 Super StormX wyceniono na 739 zł, a wersję OC na 759 zł.

fot. Nvidia