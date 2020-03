Pamięć Seagate IronWolf 510 SSD PCIe

Seagate ogłosił wprowadzenie do sprzedaży nowych pamięci przeznaczonych dla serwerów NAS, powstałych z myślą o małym i średnim biznesie. Do wyboru są pojemności od 480 GB do 1,92 TB. Pamięci IronWolf 510 SSD PCIe zapewniają prędkości buforowania rzędu 3 GB/s w przypadku systemów kompatybilnych z NVMe.

Dysk zapewnia 1,8 mln godzin bezawaryjnej pracy, 2-letni dostęp do usług odzyskiwania danych Rescue oraz 5-letnią ograniczoną gwarancję. Wyposażono go również w oprogramowanie monitorujące stan nośnika.

Dysk trafił do sprzedaży w następujących wariantach:

240 GB – 499 zł,

480 GB – 699 zł,

960 GB – 1399 zł,

1,92 TB – 2299 zł.

fot. Seagate