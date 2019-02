Pamięć do smartfonów o pojemności 1TB

Kości pamięci stworzone przez Samsunga przeznaczone są do urządzeń mobilnych - posiadają one pojemność 1 TB i korzystają z technologii eUFS pozwalającej osiągać świetne rezultaty podczas zapisu i odczytu danych. Prędkości osiągane przez nową pamięć Koreańczyków to około 260 MB/s dla zapisu oraz do 1000 MB/s dla odczytu.

Na ten moment nie wiadomo czy Samsung zdecyduje się na sprzedaż swoich kości pamięci innym producentom - biorąc jednak pod uwagę, jakie pieniądze Koreańczycy zarabiają na półprzewodnikach jest to więcej niż prawdopodobne.