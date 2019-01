Panasonic GZ2000 - OLED 4K stworzony do filmów

GZ2000 to pierwszy na świecie telewizor OLED obsługujący zarówno standard HDR10+, jak i Dolby Vision HDR oraz HLG Photo, nowy format obrazów nieruchomych, który przenosi fotografię do świata HDR. Ponadto, GZ2000 jest pierwszym na świecie telewizorem z wbudowanymi głośnikami typu upward-firing (kierującymi dźwięk w górę), które w wygodny i łatwy sposób zapewniają oszałamiający dźwięk w technologii Dolby Atmos. Cały system audio został dopracowany przez inżynierów z firmy Technics.

Opisywany telewizor jest dostępny w rozmiarze 65 i 55 cali, stanowi połączenie technologicznej dokładności firmy Panasonic z umiejętnościami Stefana Sonnenfelda w zakresie dostrajania barw. Stefan Sonnenfeld, założyciel i dyrektor generalny Company 3, cieszy się zaufaniem najlepszych na świecie twórców filmowych. To jeden z kilku najwybitniejszych artystów, którzy do perfekcji opanowali sztukę stosowania odpowiednich barw do opowiadania historii i przekazywania emocji. Nazywany przez stację radiową NPR "Leonardem da Vinci filmów" Sonnenfeld użył swoich umiejętności w zakresie barw podczas realizacji najbardziej uznanych i popularnych tytułów ostatniej dekady: Narodziny gwiazdy, Wonder Woman, Człowiek ze stali, Piękna i Bestia, Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, Jurassic World, 300 i wielu innych. Podobnie jak każdy wiodący kolorystów w swojej codziennej pracy używa ekranów OLED firmy Panasonic jako wielkoformatowych monitorów referencyjnych.

Na prośbę profesjonalistów z Hollywood zwiększono zakres barw i skrócono odstępy między poszczególnymi punktami kalibracji w zakresie najciemniejszych fragmentów skal RGB i gamma. GZ2000 jest również jednym z pierwszych telewizorów obsługujących plansze testowe CalMAN PatternGen oprogramowania CalMAN firmy Portrait Displays wraz z funkcją AutoCal. Obsługiwane są również ustawienia kalibracyjne Imaging Science Foundation (ISF).

Ekran OLED HDR w telewizorze GZ2000 jest obsługiwany przez zaawansowany procesor firmy Panasonic, który błyskawicznie analizuje kolory, kontrast i wyrazistość materiałów wideo w 4K. Optymalizuje je i zapewnia większą kontrolę nad zupełnie nowym ekranem OLED dostosowanym przez specjalistów Panasonic. Dzięki jeszcze szybszemu systemowi Dynamic LUT GZ2000 to najbardziej zaawansowany telewizor firmy Panasonic pod kątem doboru i wyświetlania właściwych kolorów dla każdego poziomu jasności. Nawet jeśli poziomy jasności i kontrast w scenie zmieniają się bardzo szybko,

Procesor HCX PRO Intelligent obsługuje wiele formatów dynamicznych metadanych HDR i oferuje telewidzom najlepsze wrażenia niezależnie od źródła obrazu telewizyjnego. Dzięki obsłudze standardu Multi HDR telewizor GZ2000 jest również zgodny z technologią HLG (Hybrid Log-Gamma), czyli formatem HDR, który zostanie prawdopodobnie szeroko przyjęty przez nadawców telewizyjnych. Obsługiwany jest także nowy format obrazów nieruchomych HLG Photo. Ponadto ekran obsługuje zwykły format HDR10 stosowany na większości płyt Blu-ray UHD i w wielu serwisach streamingowych.

My Home Screen 4.0

OLED Panasonica oferuje nowy interfejs My Home Screen 4.0 firmy Panasonic, który pozwala widzowi dostosować interfejs użytkownika do swoich preferencji z większą dowolnością i elastycznością. Układ ekranu głównego można zmieniać, tworząc własny niestandardowy. Dostęp do serwisów VOD i nadawanych treści jest jeszcze łatwiejszy dzięki nowemu graficznemu interfejsowi użytkownika ze skrótami do transmisji telewizyjnych na żywo, podłączonych urządzeń i aplikacji, takich jak Netflix, Amazon i YouTube. Użytkownicy mogą nawet dodawać często oglądane kanały telewizyjne do ekranu głównego. GZ2000 współpracuje również z asystentami osobistymi: Asystentem Google i Amazon Alexa, umożliwiając obsługę głosową niektórych najważniejszych funkcji telewizora (zależnie od regionu i języka).

Panasonic nie podał ceny i daty premiery GZ2000.