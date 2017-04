Panasonic Toughbook CF-33 i Toughpad FZ-Q2

Nowe notebooki Panasonic różnią się od siebie przede wszystkim stopniem wzmocnienia. Toughbook CF-33 to model klasy fully rugged przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Wytrzymuje upadek z wysokości do 120 cm i spełnia standard wojskowy MIL-STD 801G. Urządzenie cechuje klasa odporności IP65, co oznacza, że jest odporne na zalanie wodą oraz na pył. Może przy tym pracować w temperaturach od -29 do +60°C.

CF-33 został zaprojektowany z myślą o inżynierach pracujących w terenie, pracownikach technicznych oraz serwisowych. Pozwala między innymi prowadzić diagnostykę i naprawę urządzeń mechanicznych czy pojazdów. Daje możliwość wygodnego raportowania o prowadzonych działaniach i przesyłania danych do systemu zarządzania personelem (Workforce Management System). Ponadto zawiera szereg przydatnych interfejsów, jak USB 2.0, USB 3.0, LAN, szeregowy oraz umożliwia konfigurację dodatkowych portów, w tym True Serial.

CF-33 ma znaleźć również zastosowanie wśród służb publicznych, takich jak straż pożarna, graniczna czy pogotowie. Dzięki wzmocnionej obudowie i podwójnej baterii umożliwia do 20 godzin pracy w terenie. Co ważne, Toughbook CF-33 będzie wprowadzony na rynek w dwóch wersjach - w postaci notebooka 2w1 z odłączanym ekranem oraz jako samodzielny tablet.

Z kolei Toughpad FZ-Q2 to model klasy semi-rugged dla pracowników mobilnych, którzy potrzebują tabletu o dużym ekranie, wzmocnionego i jednocześnie niezbyt ciężkiego. Urządzenie zostało zaprojektowane m.in. dla handlowców, inżynierów linii produkcyjnych, personelu medycznego oraz pracowników firm ubezpieczeniowych. Za sprawą dużego, 12,5-calowego ekranu Full HD (1920x1080) notebook pozwala na obsługę zaawansowanych aplikacji biznesowych. Zapewnia przy tym doskonałą widoczność zarówno w biurze, jak i w terenie.

FZ-Q2 posiada szeroką gamę portów biznesowych, w tym USB 3.0, HDMI i LAN. Opcjonalnie oferowany będzie również moduł 4G LTE oraz czytnik kart stykowych i bezstykowych . Urządzenie pozwala z łatwością sporządzać dokumentację zdjęciową przy użyciu kamery przedniej 2 MP oraz tylnej 8 MP. Ponadto ułatwia wprowadzanie danych dzięki pełnowymiarowej, podświetlanej klawiaturze.

Toughpad FZ-Q2 wytrzymuje upadek z wysokości do 76 cm. Jednocześnie, za sprawą braku wentylatora, model jest stosunkowo lekki i cienki. W trybie notebooka ma 44 mm grubości i waży 1,93 kg. Z kolei sam tablet jest dwukrotnie cieńszy i waży zaledwie 1,09 kg. Dodatkowo klawiatura jest odporna na zalanie, a ekran przystosowany do pracy w czasie opadów oraz przy ostrym świetle.

Toughbook CF-33 2w1 będzie dostępny na polskim rynku w drugim kwartale br. w cenie 15400,00 zł netto. Z kolei Toughpad FZ-Q2 w sprzedaży pojawi się w maju 2017 r. w cenie 9600,00 zł netto.