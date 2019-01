Panasonic Toughpad FZ-M1 z funkcją kontroli paszportów i dowodów osobistych

Panasonic TOUGHPAD FZ-M1 Passport Reader Solution w lekkiej i wytrzymałej obudowie integruje pełną gamę rozwiązań technologicznych służących do sprawdzania danych osobowych. Jest to przenośne narzędzie, które może być wykorzystane np. przez straż graniczną do kontroli paszportów i dowodów osobistych. Może posłużyć policji i służbom bezpieczeństwa przy weryfikacji prawa jazdy, przepustek w punktach kontrolnych lub przy kontroli dostępu do zabezpieczonych obszarów. Urządzenie sprawdzi się także podczas kontroli osób wchodzących na konferencje, koncerty i imprezy, a także w sektorze turystycznym, np. podczas rejestracji pasażerów.

Passport Reader Solution można zamówić z wieloma zintegrowanymi technologiami do sczytywania danych. Są to m.in. czytniki kodów kreskowych 2D, Smart Card i RFID dla kart zbliżeniowych, a także do odczytu dokumentów posiadających MRZ (ang. machine readable zone), np. paszportów.

Rozwiązanie posiada obracany pasek na rękę, który może być wykorzystany przez osoby prawo- i leworęczne. Działa w integracji z tabletem TOUGHPAD FZ-M1 mk3, wyposażonym w wydajny procesor 7 generacji Intel Core i5, który gwarantuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii.

10-punktowy pojemnościowy ekran tabletu TOUGHPAD FZ-M1 oferuje jasność na poziomie 700cd/m². Jest wyposażony w powłokę antyrefleksyjną zapewniającą doskonała widoczność. Dzięki wbudowanej technologii oszczędzania baterii, takiej jak czujnik oświetlenia zewnętrznego, tablet może działać nawet do 18 godzin (MobileMark 2014) na wymiennej baterii, której czas ładowania wynosi 4,5 godziny. Dla osób, którym zależy na jeszcze dłuższej pracy urządzenia, dostępna opcja Hot Swap, czyli wymiany baterii bez konieczności wyłączania tabletu.

TOUGHPAD FZ-M1 idealnie nadaje się do pracy w terenie lub wymagającym otoczeniu. Wytrzymuje upadek z wysokości do 150 cm, jest odporny na kurz i wodę zgodnie ze stopniem ochrony IP65. Może pracować w temperaturach od -29 do + 60°C.

Ponadto tablet jest wyposażony w kamerę przednią o rozdzielczości 2 MP, mikrofon stereo oraz kamerę tylną 8 MP.