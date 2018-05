Panasonic mPOS – wytrzymały tablet i terminal płatniczy w jednym

Panasonic zapowiedział wprowadzenie całej serii modułów do integracji wzmocnionych tabletów z linii Toughpad z urządzeniami płatniczymi, takimi jak np. Ingenico iSMP4 lub Verifone e355. Jako pierwszy na rynek został wprowadzony model dla Toughpada FZ-G1. Jest to specjalna obudowa na tablet, którą klienci mogą dostosować do własnych wymagań, tak by była kompatybilna z dowolnym terminalem płatniczym.

Rozwiązanie ma pomóc m.in. sklepom i restauracjom w likwidacji kolejek, przyspieszyć przyjmowanie zamówień i płatności przy stolikach oraz ułatwić sprzedaż w terenie czy np. na pokładzie samolotu.

Integracja tabletu z urządzeniem płatniczym jest niezwykle prosta. Terminal Ingenico iSMP4 łączy się z tabletem poprzez USB i może być równolegle z nim ładowany. Z kolei Verifone łączy się z Toughpadem poprzez Bluetooth i jest zasilany osobno.

Moduł został zaprojektowany tak, by umożliwić łatwy dostęp do baterii tabletu oraz jej wymianę w trybie Hot Swap. Ma wbudowany uchwyt na rysik oraz mocowania na dodatkowe uchwyty oraz paski ułatwiające trzymanie i noszenie urządzenia. Obudowa jest wyprofilowana tak, by nie zakłócać pracy przedniej i tylnej kamery. Umożliwia także wykorzystanie blokady Kensington dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Tablet FZ-G1 będący podstawą dla nowego rozwiązania mPOS jest wyposażony w system operacyjny Windows 10 Pro i procesor 6 generacji Intel Core i5-6300u. Bateria urządzenia może funkcjonować do 14 godzin bez zasilania i można ją wymienić w trybie Hot Swap, co daje nieograniczone możliwości pracy. Co ważne, model posiada szeroki zestaw kompatybilnych akcesoriów i urządzeń peryferyjnych, dzięki czemu może być zadokowany w pojeździe oraz wygodnie przenoszony. Podobnie jak cała linia Toughpad tablet FZ-G1 został zaprojektowany tak, by sprostać ekstremalnym warunkom pracy, co potwierdza certyfikat MIL-STD 810G i stopień ochrony IP65. Ponadto model zapewnia elastyczne możliwości konfiguracji - może zostać wyposażony w czytnik kodów 2D, GPS, micro SD, drugi port USB 2.0, LAN lub czytnik Smart Card.