Panasonic zaprezentował bezlusterkowca DC-S5

Lumix DC-S5 to sprzęt, który powinien zadowolić profesjonalistów.

Nowy aparat firmy Panasonic to bezlusterkowiec z pełnoklatkowym przetwornikiem. Urządzenie zapisuje zdjęcia w rozdzielczości 24,2 Mpix i umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości 4 K oraz 60 klatkach.

Składanie zdjęć

Dzięki zaimplementowanym algorytmom sztucznej inteligencji, istnieje możliwość zapisania fotografii w rozdzielczości nawet 96 Mpix, poprzez nałożenie na siebie do 8 wykonanych w serii zdjęć. Funkcja ta przyda się również do tworzenia filmików w slow mode.

Firma zaimplementowała ponadto 5-osiowy stabilizator obrazu oraz 2-osiowy stabilizator optyczny. Dodatkową, 5-osiową stabilizację zapewnia natomiast dedykowany obiektyw. Technologia ta pozwala zredukować czas wyostrzenia obrazu do zaledwie 0,08 sekundy, a nawet dopasować ją do najważniejszych punktów kadru takich jak twarz czy sylwetka. Na stabilizację pozytywnie powinna wpłynąć również niewielka masa urządzenia, wynosząca zaledwie 714 gram.

Zdjęcia podejrzymy na 3-calowym ekranie LCD o proporcjach 3:2, a dane zapiszemy karcie SD. Aparat wyposażono w dwa takie sloty oraz w moduł Bluetooth. Sprzęt trafi do sprzedaży już we wrześniu br. Możliwy będzie zakup zarówno samego body (w cenie ok. 7500 zł) lub wersji z obiektywem 20 - 60 mm F3.5-5.6 w zestawie za 8600 zł.

fot. Panasonic