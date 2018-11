Pancerniaki marki HAMMER dostępne w Orange

HAMMER Energy to bestseller brandu - 5-calowy smartfon o wzmocnionej konstrukcji, która jest odporna na wodę i pył co potwierdza certyfikat IP68. Posiada ekran HD IPS, który dodatkowo zabezpiecza szkło Gorilla Glass 3. Jest wyposażony w aparat Sony 8 Mpx oraz baterię 5000 mAh zapewniającą bardzo długi czas działania.

Dzięki funkcji Express Charging, wystarczy zaledwie kilkanaście minut ładowania akumulatora, aby telefon działał nawet do kilku godzin. Za jego szybkie działanie odpowiada czterordzeniowy procesor MediaTek wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Energy posiada także 16 GB pamięci wewnętrznej oraz LTE. Urządzenie pracuje pod kontrolą czystego, certyfikowanego systemu Android 7.0 Nougat.

Dodatkowo, każdy, kto kupi model Energy w okresie do 30 grudnia br. w sieci Orange, może liczyć na przedłużoną gwarancję producencką do 36 miesięcy.

HAMMER 3+ to klasyczny telefon z klawiszami i ekranem 2,4''. Jego konstrukcja wyróżnia się oryginalnym designem i odpornością na wodę oraz pył, co potwierdzone zostało certyfikatem odporności IP68. Telefon został wyposażony w aparat 2 Mpx, modem 3G dający dostęp do sieci, przeglądarkę WWW, klienta poczty e-mail, a także moduł Hotspot Wi-Fi umożliwiający udostępnianie sieci innym. Telefon posiada baterię 2000 mAh, która zapewnia mu działanie w stanie czuwania do 10 dni albo do 7 godzin ciągłych rozmów oraz m.in. Dual SIM, Bluetooth i latarkę.

Aktualnie w Orange znajdziemy HAMMERA Energy i HAMMERA 3+. Natomiast w sieci Play: HAMMERA Energy, HAMMERA Energy 18x9 , HAMMERA 3+ , myPhone Prime i myPhone FUN 6 Lite. Z kolei w T-Mobile: myPhone FUN LTE, HAMMERA Energy, HAMMERA 3+ oraz myPhone City XL. Tym samym smartfony firmy mPTech dostępne są w ofercie trzech największych operatorów w kraju: Play, T-Mobile i Orange.