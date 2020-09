Zdalnie o cyberzagrożeniach

Przez trzy dni politycy, naukowcy i eksperci rozmawiają na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa w Europie. Konferencja podzielona jest na cztery bloki tematyczne. Blok „Państwo" poświęcony jest wieloaspektowemu problemowi regulacji technologii. „Przyszłość" dotyczy m.in. nowych technologii oraz sztucznej inteligencji. Blok „Biznes" skupia się w tym roku na wpływie sytuacji epidemiologicznej na kluczowe sektory gospodarki oraz roli dostawców technologii w zapewnieniu bezpiecznej cyberprzestrzeni. Blok „Obronność" natomiast poświęcony jest rozwojowi technologicznemu sektora wojskowego, ale także wykorzystaniu 5G, wojnie informacyjnej czy cyberbezpieczeństwu kosmosu.

Hakerzy wykorzystują sytuację

W pierwszym dniu wystąpienia zaproszonych gości w dużym stopniu skupiały się wokół pandemii koronawirusa. Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za Europę ery cyfrowej podkreśliła, jak ważna jest międzynarodowa współpraca. Zwróciła również uwagę na to, że pandemia nie powstrzymała hakerów. Przypomniała, że nawet w tym trudnym czasie mieliśmy do czynienia z atakami na systemy informatyczne szpitali. Abigail Bradshaw, szefowa Centrum Cyberbezpieczeństwa Australii również przyznała, że w jej kraju od początku pandemii odnotowano gwałtowny wzrost cyberataków. Australijskie Centrum co tydzień otrzymuje ok. 60 tys. doniesień o próbach ataków hakerskich. Na celowniku są m.in. banki, sektor edukacyjny, placówki ochrony zdrowia czy nawet organizacje charytatywne. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreślał natomiast znaczenie wiarygodności informacji w czasie epidemii.

Za darmo i dla każdego

W wydarzeniu CYBERSEC 2020 w sumie bierze udział ponad 100 prelegentów. To politycy, członkowie rządów, przedstawiciele NATO oraz globalnych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem. W tym roku konferencja odbywa się w trybie zdalnym. Jest otwarta i darmowa dla wszystkich zainteresowanych tematem. Konferencja zakończy się 30 września. Jej organizatorem jest Instytut Kościuszki.

fot. Cybersec