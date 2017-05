Panel dotykowy iiyama TF4237MSC-B4AG

Panel iiyama TF4237MSC-B4AG to monitor dotykowy o przekątnej 42 cali, którego ekran odznacza się wysokim kontrastem 4000:1 i jasnością na poziomie 500 cd/m2 oraz szerokimi kątami widzenia. Wszystko to dzięki wykorzystaniu matrycy typu AMVA3 zapewniającej doskonałą jakość obrazu, którą docenią goście muzeów i klienci korzystający z interaktywnych kiosków. Ekran pokryty został warstwą antyrefleksyjną przez co światło nie załamuje się na jego powierzchni i korzystanie z niego nawet w nasłonecznionych pomieszczeniach jest bardzo komfortowe. Cały front urządzenia przykrywa szklana tafla, zwiększając tym samym odporność wyświetlacza na ewentualne zarysowania. Wpływa ona również pozytywnie na estetykę monitora, który w każdej konfiguracji prezentuje się atrakcyjnie.

Opisywany monitor sprawdza się jako ekran interaktywny w muzeum czy kiosk sprzedażowy. Poza godną pozazdroszczenia jakością obrazu, oferuje bardzo precyzyjną i wygodną obsługę dotykową i dzielnie znosi pracę pod dużym obciążeniem. Wykorzystanie w panelu technologii pojemnościowej, która rozpoznaje jednocześnie do 12 punktów dotyku, pozwala na szybkie wprowadzanie nawet dłuższych tekstów. Hartowana tafla szkła na ekranie zapewnia dużą odporność, czego dowodem jest zaliczenie testu spadającej z wysokości 1,3 metra piłki o wadzę 0,5 kilograma. Urządzenie jest również odporne na zachlapania oraz kurz i przystosowano je do ciągłej pracy w trybie 24-godzinnym.

Uniwersalność panelu iiyama TF4237MSC-B4AG to także łatwość montażu, którą gwarantuje zgodność ze standardem VESA 400 x 200 mm. Wielozadaniowy, wyceniany na 8 399 zł monitor iiyama TF4237MSC-B4AG to jeden z wielu, cieszących się uznaniem na rynku, paneli typu open frame w ofercie iiyamy.