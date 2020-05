Panos Panay zdradza informacje o Windowsie 10 i 10X

Zmiany w systemie Windows 10

Panos Panay na blogu Microsoftu umieścił wpis zatytułowany „Przyspieszenie innowacji w systemie Windows 10, aby sprostać oczekiwaniom klientów w obecnych czasach". Już pod koniec maja br. pojawić ma się pierwsza poważna aktualizacja związana z dostosowaniem systemu do lepszej i wydajniejszej pracy zdalnej. Panay opisuje ją jako „rozszerzenie, które ma sprawić, że działania staną się szybsze i łatwiejsze" – dzięki uwzględnieniu lepszego sprzężenia wszystkich współdziałających urządzeń i łatwiejszemu dostosowywaniu ustawień.

Dyrektor nie podał szczegółów co do tego, jak aktualizacja będzie wyglądać. Zdradza jedynie, że obejmie obszary pracy, nauki i zabawy, a więc możemy się spodziewać ulepszeń pokroju Service Packa 19H2, który pojawił się w listopadzie 2019 r. Są to jednak tylko przypuszczenia, dlatego pozostaje czekać na dalsze informacje związane z aktualizacjami systemu.

Kiedy pojawi się Windows 10X?

Przedstawiciel Microsoftu zdradził więcej szczegółów na temat zapowiadanej lekkiej wersji systemu Windows, czyli Windows 10X. Podkreślił, że pierwotne założenie jego opracowania na urządzenia z dwoma ekranami uległo zmianie. Jak pisze Panay, świat ma obecnie zupełnie inne priorytety.

W związku z globalnymi zmianami spowodowanymi wirusem sprzęt Surface Neo, który miał być pierwszym urządzeniem z systemem Windows 10X, zszedł na dalszy plan. Dyrektor poinformował, że Windows 10 i aktualizacje z nim związane wracają na szczyt listy potrzeb klientów, ale Windows 10X również będzie stopniowo wdrażany. Z tą różnicą, że najpierw pojawi się na urządzenia z jednym ekranem, czyli laptopy i sprzęty takie jak Chromebook.

Poczekamy do kolejnego roku?

Także Mary Jo Foley przygotowała raport, w którym wyjaśnia poczynania Microsoftu i opisuje powody, dla których ani Surface Neo, ani Windows 10X nie trafią do klientów w tym roku. Są to wspomniane zmiany na świecie spowodowane wirusem i zmiana priorytetów w obszarze potrzeb klientów.

Panay nie potwierdza informacji o wycofaniu się z przygotowań do prezentacji Surface Neo i publikacji Windowsa 10X w tym roku, jednak można wysnuć takie wnioski, czytając jego wpis. Na pewno należy się spodziewać rychłych zmian w systemie Windows 10, a co dalej – zobaczymy.

fot. Windows