Państwowe łącza 5G za darmo

Na początek bez opłat

Malezyjski państwowy operator telekomunikacyjny Digital Nasional Berhad (DNB) poinformował, że nieodpłatnie zaoferuje operatorom komórkowym łącza 5G w początkowym okresie wdrażania usług piątej generacji. DNB podaje również, że opłaty, które mają wnosić operatorzy po wdrożeniu sieci 5G, będą niższe niż w przypadku technologii 4G.

Jest to odpowiedź DNB na obawy operatorów co do planów i cen państwowego giganta. DNB zajmuje się budową i zarządzaniem malezyjską siecią 5G.

Bezpłatne usługi 5G będą świadczone przez DNB w stolicy Malezji Kuala Lumpur oraz dwóch innych okręgach już od 15 grudnia. Wszyscy operatorzy, którzy zarejestrują się i zintegrują z siecią DNB do 31 marca 2022 roku, będą korzystać za darmo z wszystkich pasm 5G w początkowym okresie działania.

fot. peterng1618 – Pixabay