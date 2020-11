Parlament Europejski zagłosował za „prawem do naprawy”

Droga prawna

Parlament Europejski wykonał właśnie ważny krok w kierunku prawnego usankcjonowania tzw „prawa do naprawy”. Jak podaje iFixit, organ przeprowadził głosowanie w sprawie rezolucji, mającej zapewnić „zrównoważony i jednolity rynek”. W praktyce oznacza to, że nowe przepisy dotyczące zasad naprawy telefonów, tabletów czy laptopów będą obowiązywać już wkrótce.

Ten produkt długo nie pożyje

Na tym etapie propozycja zmian w przepisach złożona przez Komisję Europejską została już zatwierdzona przez parlament i została skierowana do dalszych prac. Organy chcą wprowadzić m.in. obowiązkowe etykietowanie produktów. Dodatkowe symbole mają w łatwy sposób umożliwić konsumentom poznanie szacunkowego czasu użytkowania kupowanego sprzętu oraz informować o możliwościach naprawy.

Inny postulat to zwiększenie dostępności instrukcji napraw oraz części zamiennych dla niezależnych warsztatów, a także klientów indywidualnych. Ma to na celu ułatwienie przeprowadzenia naprawy, zmniejszenie cen dzięki większej konkurencji na rynku, a w efekcie nakłonienie użytkowników, by rzadziej kupowali nowe urządzenie w przypadku poważniejszej awarii.

Jeszcze długa droga

Nowe przepisy nie powstają wyłącznie w celu uregulowania relacji między klientem, a sprzedawcą. Równie ważnym zagadnieniem jest zmniejszenie ilości elektrośmieci. Problem najłatwiej rozwiązać poprzez działania mogące wydłużyć czas użyteczności sprzętu. Na wprowadzenie nowych regulacji trzeba jednak jeszcze trochę poczekać. Przepisy wciąż wymagają np. opracowania ostatecznego kształtu wspomnianych etykiet; więcej szczegółów poznamy dopiero po nowym roku.

fot. Pixabay