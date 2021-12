Patent na kontrowersyjną technologię

Masowa inwigilacja

Firma Clearview AI buduje bazę danych, wykorzystując zdjęcia ludzi znalezione w internecie – głównie w mediach społecznościowych. Przedsiębiorstwo jest bliskie uzyskania patentu na technologię identyfikacji osób na podstawie zgromadzonych fotografii.

Wniosek patentowy złożone przez spółkę w USPTO (US Patent and Trademark Office) opisuje narzędzia służące do przeszukiwania sieci w celu pozyskiwania obrazów. Firma wyszukuje zdjęcia online związane z kontem danej osoby, tworząc zapisy punktów danych rozpoznawania twarzy. Następnie mechanizm bazujący na algorytmie uczenia maszynowego może wykorzystać te informacje do zidentyfikowania osób na podstawie innych obrazów.

Clearview AI zgromadziła już ponad 3 miliardy zdjęć w bazie danych. Krytycy firmy twierdzą, że zbiór powstał wskutek licznych naruszeń prywatności. Na dodatek mechanizm identyfikacji jest podobno mniej dokładny gdy chodzi o rozpoznawanie osób o kolorze skóry innym niż biała i kobiet; może to prowadzić do niesłusznych zatrzymań, gdy system jest wykorzystywany przez organy ścigania.

Firma chwali się, że w ubiegłym roku jej technologia była stosowana przez ponad 2400 agencji policyjnych (m.in. FBI i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego) do identyfikacji podejrzanych.

Facebook, LinkedIn, Twitter i YouTube w ubiegłym roku wysłały do Cleariew AI listy o żądaniem zaprzestania pobierania zdjęć i filmów z ich platform, ponieważ praktyka ta narusza zasady obowiązujące w każdym z serwisów.

fot.Alexandru Zdrobau – Unsplash