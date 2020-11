PayPal rozpoczął sprzedaż bitcoinów w USA

Można już inwestować

PayPal od dłuższego czasu przymierzał się do zaoferowania swoim użytkownikom usługi pozwalającej na obrót kryptowalutąami. Wczoraj oficjalnie zakończyły się testy, a ich pomyślny przebieg sprawił, że właściciel platformy udostępnił pełną wersję usługi pierwszym klientom. Na razie tylko w USA, ale w ciągu najbliższego roku zasięg będzie stopniowo zwiększany.

Zachęta do inwestycji?

Wraz z nową usługą PayPal wprowadził też tymczasowe zmiany, które mają zwiększyć zainteresowanie możliwością zakupu bitcoinów. Limit tygodniowego obrotu aktywami zwiększono dwukrotnie (do 20 tysięcy dolarów), tymczasowo zrezygnowano też z pobierania prowizji za wymianę. Docelowo ma ona wynosić 2,3% dla transakcji do 100 dolarów i stopniowo maleć aż do poziomu 1,5% przy kwotach większych od 1000 dolarów.

Integracja usługi z bitcoinem przełożyła się na umocnienie kryptowaluty. Jej kurs jest teraz najwyższy od 2017 roku i wynosi około 62 tysiące zł za sztukę. Jeżeli obecne tempo wzrostu wartości się utrzyma, niewykluczone, że cyfrowa waluta będzie najsilniejsza od czasu jej założenia.

fot. Pixabay