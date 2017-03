Pendrive do zadań specjalnych

Specjalnie zaprojektowana obudowa zabezpiecza dane przed czynnikami zewnętrznymi, oferując ochronę przed zgnieceniem i uderzeniami (do 750 PSI / 51 ATM), temperaturą (-25°C do 150°C) oraz wodą (do 30 m). To jednak nie wszystko! Poza ochroną mechaniczną, Lexar JumpDrive Tough USB 3.1 gwarantuje także zabezpieczenie danych przed kradzieżą bądź przypadkowym usunięciem, dzięki wgranemu oprogramowaniu EncryptStick Lite z 256-bitowym szyfrowaniem AES.

Lexar JumpDrive Tough USB 3.1 zapewnia szybkość odczytu do 150MB/s i zapisu na poziomie 60 MB/s, dzięki czemu transfer 3GB klipu wideo w jakości HD zajmie mniej niż 1 minutę. Dla większej wszechstronności napęd jest wstecznie kompatybilny z urządzeniami USB 3.0 i 2.0.

Lexar JumpDrive Tough USB 3.1 dostępny jest w pojemnościach 32 GB, 64 GB oraz 128 GB.