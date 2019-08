Pentagon inwestuje 7,6 miliarda dolarów w nowe oprogramowanie

General Dynamics IT, przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem systemów obronnych i oprogramowania, wygrało ostatecznie konkurs na dostarczenie Pentagonowi oprogramowania i nowych technologii wspomagających pracę w chmurze. Kontrakt z GD opiewa na 7,6 miliarda dolarów i jest drugą co do wielkości umową dotyczącą usług chmurowych dla Departamentu Obrony.

Na umowie zyskają rzecz jasna partnerzy General Dynamics – największym beneficjentem będzie Microsoft w związku ze swoim pakietem Office 365. Oprócz tego planowane jest też usprawnienie infrastruktury poczty elektronicznej oraz udostępniania plików. Kontrakt obowiązuje przez 5 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 60 miesięcy.



Poza kontraktem z GD, rząd pracuje też nad projektem przeniesienia do chmury danych analitycznych wykorzystywanych przez wojsko. Rząd USA chce, żeby były one w jednym miejscu co ułatwi U.S. Navy prowadzenie audytów i zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Ten przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale jego koszt jest szacowany na około 10 miliardów dolarów. Do walki lukratywny kontrakt włączą się najprawdopodobniej Microsoft oraz Amazon.

fot. David B. Gleason, Wikipedia