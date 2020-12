Periscope przestanie istnieć w marcu

Bo Meerkata już nie ma

Zespół odpowiedzialny za aplikację Periscope poinformował, że program zniknie z platform App Store i Google Play. W marcu przyszłego roku.

Dorsey ma własne narzędzia

Twitter nabył służący do streamingu wideo program Peroiscope w 2015 roku; zakup był reakcją na wzrost popularności aplikacji Meerkat, która również pozwalała strumieniować obraz. Jednocześnie odcięto możliwość publikowania treści Meerkata na platformie Twitter. Doprowadziło to ostatecznie do likwidacji programu.

Od tego czasu zespól Twittera pracował nad własnymi narzędziami do transmisji wideo. W rezultacie wiele funkcji aplikacji Periscope jest obecnie zbędnych.

W komunikacie zamieszczonym w oficjalnym blogu Periscope'a napisano, że transmisje, które zostały zamieszczone w serwisie Twitter będzie można zarchiwizować do marca 2021 roku.

Aplikacja Periscope została zainstalowana przez około 100 milionów osób. Od początku bieżącego roku program pobrało 6,8 miliona użytkowników smartfonów, co oznacza spadek o 7% w stosunku do poprzednich 12 miesięcy (7,3 miliona instalacji).

fot. Periscope