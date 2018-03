Philips - monitory serii E9 z ekranem IPS

Uniwersalność w atrakcyjnej cenie

Flagowy model z nowej serii E9 to monitor Philips 276E9QJAB. W sprzedaży pojawi się jeszcze w marcu i został wyceniony na 799 złotych. Wyróżniają go wąskie ramki, cienki profil i stylowe wykończenie - stopka wykonana została w całości z aluminium. Zastosowana w monitorze matryca IPS typu Ultra Wide-Color pokryta jest powłoką Anti-Glare, redukującą refleksy świetlne. Wyświetlacz zapewnia bogatą przestrzeń barw (124% palety sRGB), co sprawia, że Philips 276E9QJAB, świetnie sprawdzi się w amatorskiej obróbce zdjęć, a oglądane na nim materiały wideo będą miały bardziej naturalne kolory.

Model 276E9QJAB cechuje się rozdzielczością Full HD (1920 x 1080 pikseli), więc z jego potencjału można skorzystać przy przeciętnie wydajnym komputerze stacjonarnym lub laptopie. Współczynnik kontrastu wyświetlacza to 1000:1, przy maksymalnej jasności podświetlenia 250 cd/m² i czasie reakcji na poziomie 5 ms (GtG). Philips 276E9QJAB wspiera technologię FreeSync/Adaptive-Sync, ograniczającą rwanie obrazu w grach komputerowych.

Monitor wyposażony został w złącza: VGA, HDMI oraz DisplayPort 1.2. W obudowie osadzono głośniki stereo o mocy 3 W każdy. Waga urządzenia z podstawą to 3,99 kg. W codziennej pracy użytkownicy modelu 276E9QJAB mogą aktywować dwa rozwiązania ograniczające zmęczenie organizmu: Flicker-free oraz LowBlue. Pierwsze z nich redukuje migotanie wyświetlacza, natomiast drugie pozwala ograniczyć emisję niebieskiego światła.

Inne nowości z serii E9

W ramach odświeżania swojej oferty uniwersalnych monitorów dedykowanych głównie dla użytkowników domowych, Philips zamierza w ciągu kilku najbliższym miesięcy wprowadzić do sprzedaży więcej modeli z nowej serii E9.

W marcu pojawią się 27-calowe monitory 276E9QDSB oraz 276E9QSB - wyceniane poniżej flagowego modelu 276E9QJAB. Wykorzystują one ten sam ekran IPS, ale pozbawione są wbudowanych głośników oraz oferują mniejszy wybór złączy połączeniowych.

Na przełomie maja i czerwca seria E9 zostanie rozszerzona o kolejne modele. Zadebiutują monitory Full HD o przekątnych 21,5 cala oraz 23,8 cala. Dostępne będą również bardziej zaawansowane modele wyposażone w zakrzywione matryce o przekątnych 27 cala (rozdzielczość Full HD) i 31,5 cala (rozdzielczość QHD).