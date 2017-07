Philips: 24-calowy monitor z USB

W ofercie marki Philips można już znaleźć nową generację monitorów biznesowych, której najlepszym przykładem jest 24-calowy model 241B7QUPEB. Jego 24-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) nie tylko estetycznie prezentuje się dzięki prawie bezramkowej konstrukcji, ale też wykorzystuje matrycę IPS o dobrym odzwierciedleniu barw (99% sRGB) i szerokich kątach widzenia. Współczynnik kontrastu wynosi 1000:1, a jasność podświetlenia ekranu to 250 cd/m².

Monitor cechuje bardzo niskie zużycie energii - zaledwie 14,2 W przy normalnym trybie pracy. Energooszczędności sprzyja zastosowany w urządzeniu czujnik podczerwieni, Philips PowerSensor. W czasie rzeczywistym steruje on jasnością matrycy, sprawdzając czy użytkownik korzysta z monitora.

Philips 241B7QUPEB wyposażono w złącze USB 3.0 (upstream) pozwalające zamienić monitor w stację dokującą z aktywnym hubem portów USB. Użytkownik laptopa może szybko przejść z mobilnego trybu pracy do wygodnego korzystania z dobrodziejstwa większego, zewnętrznego ekranu. Do monitora można na stałe podłączyć mysz oraz klawiaturę, co jeszcze bardziej podnosi komfort takiego rozwiązania.

Wygląd i funkcjonalność

W modelu 241B7QUPEB znalazła się ulepszona, wielofunkcyjna podstawa SmartErgoBase, pozwalająca na ustawienie monitora w najbardziej ergonomicznej dla danego użytkownika konfiguracji. Użytkownik ma możliwość obracania oraz płynnej regulacji ekranu w bardzo szerokim zakresie (góra/dół, wychylenie, tryb pivot). Wąskie ramki wyświetlacza sprzyjają pracy w konfiguracjach wielomonitorowych.

Zastosowana w prezentowanym modelu matryca IPS obsługuje rozwiązanie Flicker-Free, które redukuje migotanie wyświetlacza i zapobiega szybkiemu męczeniu się wzroku. Można również aktywować tryb LowBlue, ograniczający emisję niebieskiego światła, często wskazywanego jako czynnik niekorzystanie wpływający na sen. Kompatybilność Philipsa 241B7QUPEB ze starszymi komputerami gwarantuje analogowe złącze VGA. Monitor ma również gniazdo Ethernet, a w obudowie osadzone zostały dwa głośniki stereo o mocy 2 W każdy.

Cena i dostępność

Philips 241B7QUPEB jest już dostępny na polskim rynku. Sugerowana przez producenta cena detaliczna monitora wynosi 1189 zł.