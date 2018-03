Philips: 27-calowy monitor QHD z 10-bitową matrycą IPS

Model 272B8QJEB to przedstawiciel linii B8 - najnowszej generacji monitorów Philips zaprojektowanych z myślą o zastosowaniach biurowych, skierowanych jednak do użytkowników, którzy nie chcą iść na kompromisy związane z jakością obrazu. Jego 27-calowy ekran wykorzystuje 10-bitową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (QHD). Poszerzoną przestrzeń barw (1,07 mld kolorów) oraz lepsze odwzorowanie szczegółów docenią szczególnie projektanci stron WWW oraz osoby pracujące z narzędziami do tworzenia prezentacji lub oprogramowaniem CAD/CAM.

Zastosowaną w monitorze Philips 272B8QJEB matową matrycę cechuje czas reakcji 4 ms (GtG) i wsparcie dla technologii Adaptive-Sync. Jasność podświetlania ekranu wynosi 250 cd/m², a typowy współczynnik kontrastu to 1000:1. Matryca oferuje także dwa rozwiązania, które są w stanie ograniczyć zmęczenie wzroku związane z wielogodzinną pracą przed monitorem: Flicker-Free ogranicza migotanie wyświetlacza, a LowBlue redukuje emisję niebieskiego światła niekorzystnie wpływającego na sen.

Funkcjonalność i energooszczędność

Philips 272B8QJEB wyposażony został w nową edycję podstawy SmartErgoBase, która pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie urządzenia na biurku. Podstawa pozwala na regulację wysokości i pochylenia ekranu w szerokim zakresie oraz przekręcenie ekranu o 90 stopni (pivot). Monitor nadaje się także do montażu w konfiguracjach wielkoekranowych, na uchwytach kompatybilnych z systemem VESA - w tym celu wystarczy tylko zdemontować podstawę. Obudowa modelu 272B8QJEB została wykonana z matowego plastiku, w 85% pozyskanego z recyklingu (zgodność z normą TCO Edge).

Monitor posiada wbudowany aktywny hub USB z czterema portami (2x USB 3.0 i 2x USB 2.0). Jeden z portów wspiera tryb szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. Użytkownik znajdzie tu zarówno złącza Display Port 1.2 oraz HDMI, jak i porty VGA oraz DVI. Możliwe jest więc podłączenie monitora zarówno do nowoczesnej stacji roboczej lub laptopa, jak i do często spotykanych w biurach komputerów starszej generacji. Konfigurację uzupełniają głośniki stereo o mocy 2 x 2 W.

Philips 272B8QJEB cechuje się bardzo niskim zużycie energii - zaledwie 20,5 W przy swojej przekątnej 27 cali. W trybie ECO zużycie można ograniczyć do 16,7 W, spełnia więc rygorystyczne wytyczne certyfikatu EnergyStar 7.0.

Cena i dostępność

Monitor Philips 272B8QJEB trafi do sprzedaży w Polsce w kwietniu. Sugerowana przez producenta cena detaliczna tego modelu wynosi 1119 zł.