Philips 499P9H – ultraszeroki monitor Dual Quad HD

Gigantyczna przestrzeń robocza

Philips 499P9H z linii Brilliance wyposażony jest w zakrzywioną matrycę VA, w rozdzielczości Dual Quad HD (5120 x 1440). Odpowiada ona dwóm, stojącym obok siebie 27-calowym ekranom Quad HD. Tak obszerną przestrzeń roboczą łatwo dostosować do własnych potrzeb. Korzystając z technologii MultiView można wyświetlać na monitorze obraz z dwóch źródeł jednocześnie. Dodatkowo, 499P9H posiada wbudowany przełącznik KVM MultiClient, pozwalający na podłączenie do monitora dwóch komputerów, swobodne przełączanie się między nimi i obsługiwanie ich za pomocą jednego zestawu myszy i klawiatury. Peryferia mogą zostać podłączone bezpośrednio do monitora, dzięki stacji dokującej z USB-C. Może ona również pełnić rolę zasilacza, np. dla laptopa wyposażonego w ten port.

Jakość obrazu

Jakość obrazu, którą zapewnia Philips 499P9H, sprawdzi się zarówno w podstawowych zadaniach, jak i obróbce zdjęć oraz materiałów wideo. Monitor cechuje się między innymi zgodnością ze standardem DisplayHDR 400, jasnością wynoszącą 450 cd/m2, pokryciem palety Adobe RGB na poziomie 91% czy parametrem Delta E<2. Gracze, oprócz wysokiej rozdzielczości, docenią również wykorzystywaną przez wyświetlacz technologię Adaptive-Sync.

Bezpieczeństwo i wygoda

Monitor posiada zabezpieczenie biometryczne w postaci wysuwanej kamery Full HD kompatybilnej z funkcją Windows Hello. Kamera umożliwia logowanie się do systemu poprzez rozpoznawanie twarzy uprawnionych użytkowników.

Philips 499P9H osadzony jest na wytrzymałej i ergonomicznej stopce, z możliwością regulacji wysokości ekranu, jego kąta nachylenia oraz obrotu w poziomie (swivel). Użytkownicy mają też możliwość montażu monitora na uchwycie VESA (100 x 100 mm).

Dodatkiem podnoszącym wygodę jest także wbudowany w monitor port RJ45.

Cena i dostępność

Philips 499P9H debiutuje na rynku w cenie detalicznej wynoszącej 4729 zł.