Philips BDM3470UP wraca z nową ceną

Zalety monitora szczególnie docenią pracownicy biurowi. Cechuje go duża powierzchnia robocza oraz praktyczna stopka SmartErgoBase z przepustem na kable i szerokimi możliwościami dostosowania położenia ekranu - w tym opcją obrotu o 90 stopni. Dzięki tym rozwiązaniom i rozdzielczości UltraWide QHD (3440 x 1440 px) praca na wielu aplikacjach czy analizowanie rozbudowanych arkuszy staje się wygodniejsze. Matryca IPS zapewniająca wierne odwzorowanie barw oraz ekran w formacie 21:9 sprawiają, że monitor sprawdzi się również w domowej rozrywce, np. podczas oglądania filmów. Wsparciem dla takich zastosowań są też dwa wbudowane głośniki o mocy 3W.

Model BDM3470UP został wyposażony w technologię MultiView umożliwiającą jednoczesne wyświetlanie obrazu pochodzącego z dwóch różnych źródeł (np. komputera stacjonarnego i konsoli). Użytkownik otrzymuje do dyspozycji dwa tryby wyświetlania - Picture By Picture (dwa równoległe okna) lub Picture In Picture (jedno mniejsze okno).

Monitor dysponuje złączami: DisplayPort, DVI-Dual Link, VGA, 2x HDMI 2.0, 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0.