Philips pracuje nad kolejną inteligentną szczoteczką

Jeszcze lepiej zadba o nasze zęby

Sonicare 9900 Prestige to soniczna szczoteczka wyposażona w technologię SenseIQ, zaprezentowana podczas targów CES w Las Vegas. Jak informuje firma Philips, częstym problemem jest zbyt mocny nacisk podczas szczotkowania. Dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji urządzenie ma to zniwelować. Szczoteczka wyczuwa jak mocno użytkownik naciska nią na zęby i dostosowuje intensywność wibracji do jego potrzeb. W dodatku główka szczotki ma nowy zestaw zakrzywionych włosków, które usuwają 20 razy więcej płytki nazębnej niż inne modele. Dzięki temu jeszcze lepiej będzie chronić zęby przed próchnicą.

Nad całością czuwa aplikacja

Szczoteczce towarzyszy specjalna aplikacja, która w czasie rzeczywistym udostępnia wskazówki, jak najlepiej myć zęby, a im częściej z niej korzystamy, tym bardziej spersonalizowane są zalecenia. Firma chce rozwijać program, tak, by dostępne w nim były tygodniowe, miesięczne, a nawet roczne raporty z postępów.

Do urządzenia dołączono także specjalne podróżne etui (wykonane ze skóry ekologicznej), które ma własny zintegrowany port USB-C, ułatwiający ładowanie w podróży. Philips jeszcze nie poinformował, kiedy nastąpi premiera szczoteczki, ani ile będzie ona kosztowała.

fot. Philips