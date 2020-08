Photoshop pomoże zidentyfikować edytowane obrazy

Na gorącym uczynku

Firma Adobe w zeszłym roku rozpoczęła pracę nad Content Authenticity Initiative, czyli systemem, który jest próbą ograniczenia liczby edytowanych i pozmienianych obrazów krążących w internecie.

Przedstawiciel Adobe powiedział, że zapowiadana przez koncern technologia wykorzysta znakowanie metadanych i kryptografię, aby pomóc opinii publicznej we właściwym przypisywaniu i weryfikowaniu autentyczności obrazów, filmów i innych treści. To pozwoli łapać nie tylko reklamodawców, ale i złodziei dzieł na gorącym uczynku. Ta technologia wkrótce przejdzie pierwszy test.

System tagów

W opublikowanym niedawno opracowaniu firma Adobe podała, że jeszcze w tym roku dostarczy wersję demonstracyjną programu Photoshop, zawierającą technologię polegającą na rozpoznawaniu zmienionych treści. Koncern planuje również zintegrować system z Behance - swoją siecią mediów społecznościowych dla kreatywnych profesjonalistów.

Photoshop doda tagi do obrazów tworzonych przez użytkowników, które tym samym dostarczą informacji o ich pochodzeniu. Te tagi mogą wskazywać, kto był autorem zdjęcia, a także kiedy i gdzie je wykonał. Te szczegóły zostaną podpisane kryptograficznie, aby potwierdzić ich autentyczność. Inicjatywa może w przyszłości pomóc sieciom społecznościowym, takim jak Twitter i Facebook, wzmocnić zautomatyzowane systemy, których serwisy już używają do oznaczania wprowadzających w błąd obrazów.

Dodatkowo w przypadku, gdy np. wydarzy się tragedia i ludzie zaczną udostępniać zdjęcia z miejsca zdarzenia, technologia Adobe może pomóc tym systemom serwisów w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tego typu obrazów.

Skuteczność zależna od wielu

Specjaliści z koncernu Adobe są jednak świadomi faktu, że skuteczność systemu będzie zależna od liczby firm i organizacji, które go przyjmą. Aby zniwelować problem wszystkich wprowadzających w błąd obrazów udostępnianych w internecie, producenci aparatów fotograficznych, programiści, sieci społecznościowe i media musieliby przyjąć ten standard. W tej chwili trudno powiedzieć, czy tak będzie.

Ograniczanie rozpowszechniania dezinformacji dzięki wykorzystaniu Photoshopa jest czymś, o czym firma Adobe myśli od jakiegoś czasu. W 2019 roku koncern współpracował z naukowcami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, aby pomogli wyszkolić algorytm oparty na uczeniu maszynowym do wykrywania obrazów wykonanych za pomocą funkcji Face Away Liquify. Jest to narzędzie, za pomocą którego można zmieniać i manipulować rysy twarzy danej osoby. Różnica polega na tym, że wydawcy mogą używać firmowego systemu tagowania do wykrywania różnych fałszywych obrazów, a nie tylko tych utworzonych za pomocą jednego narzędzia.

fot. Needpix