Pięć najbardziej interaktywnych muzeów w Polsce

1. Wystawa „Na tropie Tomka" - Muzeum Śląskie, Katowice

W maju tego roku Muzeum Śląskie otworzyło wystawę inspirowaną postacią Tomka Wilmowskiego - literackiego bohatera serii książek Alfreda Szklarskiego. Tomek to podróżnik, który z powodzeniem łączy dziś pokolenia. W czasie zwiedzania wystawy goście odwiedzają z Tomkiem pięć kontynentów, by poznać kulturę ich mieszkańców. Poznają ją oczywiście poprzez zabawę i intelektualne wyzwania.

Wystawa „Na tropie Tomka" rozpoczyna się od odebrania specjalnego zestawu sprzętu, czyli plecaka, mapy, lupy i notatnika, które będą potrzebne w śledztwie. Gry i zagadki wspierane są nowymi technologiami, wzbogacone bardzo realistyczną scenografią. Co ważne, na wystawie każdy może się poczuć się swobodnie - wszędzie można usiąść, wszystkiego dotknąć i zaglądnąć.

Na wzór brytyjskich muzeów, jak Muzeum Historii Naturalnej czy National Railway Museum, również tutaj zastosowano system śledzenia ruchu o nazwie VIVID. Dostarcza on opiekunom wystawy unikalnych danych na temat zachowania gości, co pozwala optymalizować przestrzeń wystawy oraz na bieżąco ją modyfikować. W efekcie przekłada się na poprawę atrakcyjności jej zwiedzania.

Bilet rodzinny: 35 zł, wystawy dla dzieci 4-12 lat, https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/na-tropie-tomka/

2. Energetyczne Centrum Nauki - Kielce

Na czym polega spalanie węgla? Jak powstaje paliwo do samochodu? Ile energii potrzeba, żeby zaświecić w domu jedną żarówkę? Odpowiedzi na te pytania udzieli... Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach. ECN to najciekawsze centrum nauki w świętokrzyskim.

Na ponad 500 m kw. powierzchni edukacyjnej stworzono trzy strefy: Ogień i Ziemia, Powietrze i Woda oraz Człowiek, które opowiadają, jak wykorzystujemy energię w codziennym życiu. Wśród 28 stanowisk doświadczalnych można znaleźć: symulator farmy wiatrowej, interaktywną makietę Kielc, prezentującą sposób pozyskiwania i dystrybuowania energii elektrycznej, a także zbudować system tam na modelu rzeki czy zatankować fiata 126p. Wystawie towarzyszy kino 3D oraz laboratorium, gdzie można przeprowadzać doświadczenia naukowe.

Dla odwiedzających przygotowano rodzaj gry opartej o rywalizację. Na początku zwiedzania każdy gość otrzymuje nadajnik rejestrujący jego ruchy i decyzje na indywidualnym koncie. Wyniki uzyskane podczas doświadczeń są zamieniane w wirtualną energię. Dobrze obsłużone stanowisko doświadczalne jest premiowane punktami energetycznymi. Tak powstaje ranking energetycznych gigantów.

Bilet wstępu: 15 zł, wystawa dla dzieci od 5 lat, http://ecn.kielce.pl

3. Hydropolis - Centrum Wiedzy o Wodzie, Wrocław

Bez wody nie byłoby życia. Ale co jeszcze wiemy o związku wodoru i tlenu? Aby poznać wszystkie tajemnice wody, wystarczy wybrać się do Wrocławia na wystawę pt. Hydropolis. Niesamowita jest już sama lokalizacja, czyli zabytkowy zbiornik wodny. Hydropolis podzielona jest na dziewięć stref, które opowiadają o m.in. o życiu morskich stworzeń, roli wody w życiu człowieka czy inżynierii wodnej. Na wystawie znajduje się również model 1:1 Batyskafu Trieste - pierwszego pojazdu załogowego, który w 1960 roku dotarł do najgłębszego punktu Ziemi - dna Rowu Mariańskiego.

Wystawa to aż 4 000 m kw. Na tej powierzchni zlokalizowano 200 komputerów i 400 urządzeń multimedialnych, na których goście mogą grać w gry i bawić się edukacyjnymi aplikacjami. Historię wody i jej rolę zwiedzający poznają również za pomocą 30 filmów i animacji. Hydropolis wyposażone jest również w takie atrakcje, jak projekcja sferyczna na globie (czyli w 360 stopniach) oraz mapping 3D na jednym z największych ekranów w Polsce. Aby oddać klimat wodnego świata, skupiono się na świetle. - Opowiadanie światłem to sztuka wyrafinowana. Światło umiejętnie użyte modeluje przestrzeń i kreuje klimat - mówi Wojciech Florczyk, CEO New Amsterdam, firmy, która zajmowała się multimedialną stroną Hydropolis. Historię, multimedia, specyficzną atmosfera uzyskana dzięki odpowiedniemu operowaniu światłem, wzbogacają dodatkowo efekty dźwiękowe oraz muzyka Krzysztofa A. Janczaka.

Bilet rodzinny: 72 zł, wystawa dla dzieci od 5 lat, http://hydropolis.pl

4. Kraina Soria Moria - Europejskie Centrum Bajki, Pacanów

Centrum Bajki ze znanego wszystkim Pacanowa to magiczne muzeum najpiękniejszych baśni i opowieści z dzieciństwa. Oprócz Bajkowego Świata, teatru czy kina, dzieci mogą spędzić czas na interaktywnej wystawie „Kraina Soria Moria". To nowa wystawa w ECB, otwarta w styczniu 2017 roku. Motywem przewodnim jest norweska baśń „Zamek Soria Moria", a inspiracją powieść „Królowa Śniegu" Hansa Christiana Andersena. Ekspozycja nie jest opracowana jak muzeum z eksponatami. Zwiedzający są zaproszeni do gry w fantastycznej i mroźnej krainie, której celem jest oczywiście, jak w baśni Andersena, pokonanie złej królowej i przywrócenie wiosny.

Zabawę wspierają nowoczesne multimedia, w tym instalacje dźwiękowe, multimedialne lustra, interaktywna podłoga i aplikacje na ekranach dotykowych. Technologia ma pozwolić poczuć się jak bohater baśni, więc serwuje ona zwiedzającym zadania i zagadki do rozwiązania. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu zarządzania treścią wystawy Lighthouse, opracowanego przez New Amsterdam, który jest zintegrowany z urządzeniami mobilnymi, możliwe jest dostosowanie zadań do wieku odwiedzających. Oznacza to, że najmłodsi goście mogą pominąć niektóre zadania, jeżeli okażą się dla nich za trudne, jednocześnie nie tracąc nic z zabawy. Ta wystawa sama dostosowuje się do swoich odbiorców.

Bilet rodzinny: 60 zł, wystawa dla dzieci od 7 lat, http://centrumbajki.pl

5. Centrum Poznawcze przy Hali Stulecia, Wrocław

Centrum Poznawcze to zdecydowanie jedno z najbardziej multimedialnych miejsc na mapie Polski, skierowane do starszych odbiorców. Hala Stulecia, autorstwa Maxa Berga, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, była nie lada wyzwaniem aranżacyjnym dla projektantów wystawy. - Projektując ekspozycję zawsze myślimy w kontekście obiektu i jego funkcji. Każdy element ekspozycji musi pracować na rzecz opowiadanej historii. To ona powinna być uzasadnieniem całego przedsięwzięcia - mówi Tomasz Salwierz, projektant w New Amsterdam, firmy odpowiedzialnej za stworzenie Centrum Poznawczego.

Historię poznania tego niezwykłego budynku rozpoczynamy od filmu oraz interaktywnych prezentacji w formie ksiąg. Dla najmłodszych gości przygotowano specjalne gry edukacyjne m.in. architektoniczne puzzle w technologii Living Wall, które pozwalają dziecku wczuć się w rolę architekta. Zwiedzający mogą też bawić się technologią rozszerzonej rzeczywistością. Na końcu wycieczki czeka spektakl wizualny O(Omicron) wyświetlany pod kopułą Hali. Jest to największy na świecie stały mapping 3D. Wzbogacany dźwiękiem, dosłownie wbija w podłogę.

Wystawę można zwiedzać samodzielnie lub ze wsparcie dedykowanej aplikacji, wyposażonej m.in. w audio-przewodnik.

Bilet rodzinny: 45 zł, wystawa dla dzieci od 7 lat, http://centrumpoznawcze.pl