Pieniądze za śledzenie

Joshua (Josh) Hawley, republikański senator ze stanu Missouri, zażądał od szefów Apple'a i Google'a gwarancji majątkowych w związku z zapowiedzianym przez oba przedsiębiorstwa pomysłem.

Kilkanaście dni temu firmy Apple i Google zapowiedziały, że opracują wspólnie platformę, która pomoże w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obydwa koncerny zamierzają dostarczyć narzędzie ostrzegające użytkowników smartfonów przed kontaktem z osobą będącą nosicielem koronawirusa.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We're working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV