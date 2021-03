Pierwsza na świecie zwijana „inteligentna” szachownica

Niewidzialny przeciwnik

Za projekt odpowiada startup z Bombaju, który specjalizuje się w tego typu projektach. Do tej pory trafiały one na platformę Kickstarter i w ten sposób były finansowane. Kampanię z 2019 r. na szachownicę z algorytmem sztucznej inteligencji wsparło ponad 3700 osób.

Modele te umożliwiają rozgrywkę na dwa sposoby. Jeżeli nie mamy z kim grać, wtedy naszym przeciwnikiem staje się wirtualny gracz. Algorytm po prostu odpowiednio reaguje na nasze zagrania i w odpowiedzi porusza figurami. Drugi wariant to rozgrywka w czasie rzeczywistym z osobą, która może znajdować się w dowolnym miejscu na Ziemi. W tej sytuacji każdy z graczy podłącza swój egzemplarz do aplikacji i wykonuje u siebie ruchy, które odwzorowywane są na planszy przeciwnika. Jest nawet funkcja transmisji pojedynków, jednak nie na ekranie, ale na szachownicy, co oznacza, że obserwujemy "samoistnie" poruszające się figury. Podobne możliwości oczywiście dają też gry online, jednak twórcy zachęcają do przejścia do trybu offline (co podkreślają w nazwie firmy), czyli do grania nie przed monitorem, ale nad rzeczywistą planszą.

Kolejny "inteligentny" projekt

W tym roku na targach CES w Las Vegas firma zaprezentowała jednak nowy projekt, który już w tym miesiącu ma trafić do sprzedaży. Szachownica znów jest naszpikowana sztuczną inteligencją, ale to co ją wyróżnia, to to, że jest zwijana. Grę można zatem zabrać ze sobą wszędzie. Wystarczy zwinąć planszę, pionki włożyć do woreczka i całość zapakować do torby lub plecaka. Nowy model ma kosztować ok. 200 dolarów.

Fot. Square Off