Pierwsza sieć 5G w Europie

Wdrażanie rozwiązań 5G w warunkach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla przemysłu. Pozwala na badanie w jaki sposób technologie mogą spełnić wymagania firm, w jakich środowiskach działają najlepiej oraz jak współdziałają w sieci, chmurze i urządzeniach końcowych. Telia i Ericsson ogłosiły wspólny plan działania, którego celem jest umożliwienie klientom Telia skorzystania z usług 5G w 2018 roku w Tallinie i Sztokholmie. Obecnie, we współpracy z Intelem, wprowadzono w życie pilotażowe usługi dla konsumentów i przedsiębiorstw.

Środowisko 5G Tallink zostało stworzone w porcie w Tallinie, by przetestować, w jaki sposób nowa technologia mobilna może zwiększyć szybkość połączenia danych i zapewnić lepszą jakość. Testowe połączenie 5G z komercyjnym statkiem pasażerskim umożliwić miało dostęp do Internetu dla statku i jego pasażerów podczas pobytu w porcie. Podczas testów we wrześniu 2017 r. technologia pozwoliła na korzystanie z Wi-Fi systemom informatycznym i systemom łączności statku oraz jego 2000 pasażerom. Jest to pierwszy przykład wielu zastosowań usług bezprzewodowych opartych o sieć 5G.

Uczestnicy odbywającego się w Tallinie Szczytu Cyfrowego Unii Europejskiej mieli także wyjątkową okazję doświadczyć, jak zdalnie steruje się maszynami - w tym przypadku koparką przemysłową - za pomocą gogli VR i pilota obsługiwanych przez superszybkie połączenie 5G na żywo z bardzo niskim opóźnieniem. Pokazuje to, jak operator maszyny może pracować z koparkami zdalnie sterowanymi siecią 5G w środowiskach niebezpiecznych, z zachowaniem komfortu i bezpieczeństwa pracy. Uwydatnia to możliwości i szanse, jakie daje 5G w trudnych lub niebezpiecznych warunkach przemysłowych.

Rozwiązaniem, na którym opierają się te przykłady, są technologie firmy Ericsson i Intel. Stacja bazowa 5G firmy Ericsson składająca się z anteny, radia i pasma bazowego w połączeniu z platformą Intel 5G Mobile Trial Platform zapewnia milimetrową falę i rozszerza sieć komórkową Telia do 5G.

- Nasz raport na temat potencjału biznesowego 5G określa ogromną szansę dla operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Przewidujemy, że do 2026 r. rynek ten może być wart 582 miliardów dolarów, co przekłada się na potencjalny 34-procentowy wzrost przychodów. Aby wykorzystać ten potencjał rynkowy, konieczne są inwestycje w technologię 5G oraz rozwój modeli biznesowych ich wykorzystania - wyjaśnia Arun Bansal, szef firmy Ericsson w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL