Pierwsza w Polsce karta biometryczna

Bezpieczeństwo i wygoda

Uwierzytelnienie płatności nastąpi po sprawdzeniu odcisku palca właściciela; pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie karta tego typu pojawi się już w grudniu.

„Karty biometryczne to zupełna nowość, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To także kolejny etap w realizacji naszej strategii rozwoju – coraz większej cyfryzacji naszych rozwiązań oferowanych klientom" – informuje Marcin Ledworowski , członek zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialny za segmenty biznesu i IT.

Według Tomasza Owczarka, przedstawiciela organizacji Master Card Europe, współpracującej przy projekcie z Bankiem Pocztowym, zastosowanie technologii biometrycznej zapewnia wysoki poziom wygody i bezpieczeństwa.

„Polacy są bardzo otwarci na innowacje, co było widać już przy wdrażaniu płatności zbliżeniowych, a później mobilnych. Dlatego uważamy, że to najlepsze miejsce, żeby sprawdzić, czy takie innowacyjne produkty jak karty biometryczne, mają szansę się przyjąć i zyskać popularność" – uważa Owczarek.

Każda, nawet najmniejsza transakcja wykonana zbliżeniowo będzie wymagała uwierzytelnienia biometrycznego, które będzie polegało na przyłożeniu kciuka do specjalnego czujnika znajdującego się na awersie karty.

Po odczytaniu linii papilarnych i uzyskaniu pozytywnego wyniku porównania skanu z zakodowanym wzorcem transakcja zostanie zaakceptowana.

Bank Pocztowy zapewnia, że zapisany wzorzec odcisku palca będzie przechowywany wyłącznie na karcie płatniczej.

fot. Pixabay