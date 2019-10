Pierwsze afrykańskie smartfony

Prezydent Rwandy Paul Kagame otworzył pierwszą w Afryce fabrykę produkującą smartfony.

Panafrykańska firma Mara dostarczyła do sklepów dwa modele aparatów działających pod kontrolą Androida. Telefony Mara X i Mara Z są pierwszymi smartfonami „made in Africa". Co prawda w innych krajach afrykańskich również produkowane są telefony komórkowe, ale fabryki w państwach takich jak Egipt, Algieria i Republika Południowej Afryki są zakładami montującymi urządzenia z importowanych części.

Smartfony firmy Mara powstają w całości w Afryce (jak mówią przedstawiciele koncernu – od płytek drukowanych po opakowania). Model Mara X ma 16 GB pamięci i kosztuje 120 120 250 franków rwandyjskich (około 130 dolarów); Mara Z ma pamięć o rozmiarze 32 GB, a cena aparatu wynosi 175 750 franków rwandyjskich (około 190 dolarów). Aparaty są nieco droższe niż popularne w Rwandzie chińskie telefony marki Tecno, ale szefowie Mary są przekonani, że klienci będą skłonni zapłacić więcej za produkt lokalny.

Rwanda chce zostać regionalnym centrum technologicznym. Państwo to zorganizowało w 2018 roku Światowe Forum Ekonomiczne poświęcone Afryce, a w stolicy kraju, Kigali, powstaje ośrodek o nazwie „Miasto Innowacji" (Kigali Innovation City), w którym znajdą się laboratoria badawcze firm z branży hi-tech.

fot. Mara