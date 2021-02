Pierwszy film w serwisie YouTube

"Ja w zoo"

23 kwietnia 2005 roku w serwisie YouTube pojawił się pierwszy film (był to jednocześnie początek funkcjonowania YT). Trwał całe 18 sekund, nosił tytuł „Me at the zoo" i pokazywał wówczas 18-letniego Jaweda Karima, autora filmu i jednocześnie współzałożyciela tej platformy, w ogrodzie zoologicznym w San Diego, na tle słoni. Nieco spięty Jawed stwierdził, że właśnie znajduje się w zoo, obok słoni, a słonie mają wielkie trąby...

Remaster i rekordziści

W 2015 roku jego tytuł zmieniono na „The first video on YouTube. Maybe it's time to go back to the zoo?". W 2020 doczekał się „remastera" – wersji w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę. Cóż, niezbyt to wszystko efektowne... ale i tak do 8 lutego 2021 r. filmik miał ponad 150 milionów odsłon. Może troszkę brakuje mu do rekordu dzierżonego przez opublikowany w 2016 roku materiał „Baby Shark Dance" – ponad 7 mld 880 mln wyświetleń (stan na luty 2021 roku), ale i tak wynik godny uznania.

W półtora roku później, 10 października 2006 roku, serwis został kupiony przez Google'a za 1,65 mld dolarów. Obecnie rynkową wartość YT wycenia się na 170 miliardów dolarów.

fot. YouTube