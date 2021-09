Pierwszy film w serwisie YouTube

Tego dnia w powstałym dwa miesiące wcześniej serwisie YouTube pojawił się pierwszy materiał filmowy. Przygotowany przez jednego z twórców serwisu klip trwał zaledwie 18 sekund i był relacją z wizyty autora w ZOO w San Diego.

Delikatnie ujmując, film nie powala ani jakością techniczną, ani nie porywa przesłaniem. „A zatem, jesteśmy przed słoniami. Ciekawą rzeczą jest fakt, że mają naprawdę, naprawdę, naprawdę długie trąby, i to jest, to jest niesamowite. I to wszystko, co jest (o nich) do powiedzenia". Pomimo tego do czerwca 2021 r. film został wyświetlony ponad 169 milionów razy.

Obecnie co cekundę użytkownicy YouTube'a przesyłają do portalu filmy o łącznej długości 500 godzin, zaś teledysk do „Baby Shark" został odtworzony ponad 9 miliardów razy.

fot. YouTube