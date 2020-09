Pierwszy iPhone

29 czerwca 2007 roku rozpoczęto sprzedaż pierwszego smartfona firmy Apple, czyli iPhone'a (zwanego nieoficjalnie iPhone 2G). Kupić go było można tylko w sklepach Apple Store. Popyt był tak duży, że początkowo potencjalni nabywcy zmuszeni byli koczować przed sklepem nawet przez kilka dni.

Pierwszy model iPhone'a, z dotykowym ekranem o przekątnej 3,5", oferującym rozdzielczość 480×320 pikseli (163 ppi) i wbudowanym aparatem 2 Mpix, bez możliwości kręcenia filmów, kosztował 499 dolarów (w wersji z 4 GB RAM) i 599 dolarów jako wariant wyposażony w 8 GB pamięci (dziś za takie pieniądze można kupić najnowszą produkowaną przez Microsoft konsolę do gier). W 2020 roku parametry dawnego obiektu pożądania wydają się raczej skromne. Ale przed laty smartfon Apple'a był prawdziwą rewolucją i ogromną innowacją. I to on wytyczył nowe (i do dziś obowiązujące) trendy rozwoju telefonów komórkowych.

fot. Wikipedia