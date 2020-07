Pomysły Intela

16 lipca 1968 r. powstała firma Intel, która w 1971 r. opracowała pierwszy na świecie mikroprocesor, a raczej pierwszy komercyjny procesor (gdyż rok wcześniej powstał 20-bitowy F14 CADC, wykorzystywany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w awionice myśliwca F-14 Tomcat; istnienie układu ujawniono dopiero w roku 1998).

Był to 4-bitowy Intel 4004, zawierający 2400 tranzystorów, po raz pierwszy użyty do budowy kalkulatora biurowego Busicom 141-PF.

Pozycja lidera

Intel do dziś jest jednym z najważniejszych producentów CPU do komputerów osobistych. Warto wiedzieć, że chipzillę założyło 3 ludzi, wśród których znajdował się też Gordon Moore. Tak, ten od prawa Moore'a, głoszącego, że moc obliczenia produkowanych mikroprocesorów podwaja się co 18 miesięcy – choć pierwotna wersja prawa mówiła o 12 miesiącach.

fot. Wikimedia