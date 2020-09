Pierwszy komputer przenośny

Waga ciężka

Trzeciego kwietnia 1981 zadebiutował Osborne I, pierwszy w historii laptop... choć może lepiej nazwać go „komputerem przenośnym". Ważył 12 kg, miał procesor Zilog 80 taktowany zegarem 4 MHz, 64 KB pamięci, dwa napędy dyskietek 5,25" o pojemności 90 KB i wyposażony był we wbudowany pięciocalowy monochromatyczny ekran CRT o rozdzielczości 24x52 znaki, który pracował w trybie tekstowym. Wszystko działało pod kontrolą systemu operacyjnego CP/M.

Wszystko w pakiecie

W skład zestawu wchodził spory pakiety oprogramowania, w tym edytor tekstu WordStar, arkusz kalkulacyjny i baza danych. Komplet kosztował 1795 dolarów, co było bardzo okazyjną ofertą, bo sam software wart był niewiele mniej. Osborne I cieszył się sporą popularnością wśród biznesmenów (choć użytkownicy narzekali, że monitorek jest zbyt mały). A i recenzje w prasie branżowej były utrzymane w bardzo pochlebnym tonie. W szczytowym momencie producent wytwarzał ok. 10 000 sztuk Osborne'a I miesięcznie. Tym niemniej we wrześniu 1983 ogłosił bankructwo, co zakończyło też karierę pierwszego przenośnego komputera.

fot. Wikipedia