Pierwszy na świecie NAS z procesorem Ryzen

W serię TS-x77 wchodzą modele z procesorami AMD Ryzen 7 1700 (8 rdzeni/16 wątków) oraz AMD Ryzen 5 1600 (6 rdzeni/12 wątków), które obsługują akcelerowane szyfrowanie AES-NI oraz do 64 GB pamięci DDR4 RAM. Dwa złącza M.2 SATA 6 GB/s SSD pozwalają na korzystanie z akceleracji cache lub wysoko wydajnych puli storage. Każdy z modeli wchodzących w skład serii oferuje złącza USB 3.1 Gen2 10Gbps Type-A oraz Type-C, a także trzy sloty PCIe (zapewniające ogromne możliwości rozbudowy). Wśród obsługiwanych urządzeń PCIe znalazły się m.in. karty graficzne, układy 10GbE/40GbE NIC, PCIe NVMe SSD, karty rozszerzeń USB 3.1 oraz karty QM2 cards (zapewniające dodatkowe moduły M.2 SSD lub łączność 10GbE). Dzięki temu urządzenia z serii TS-x77 zapewniają najwyższą wydajność, niezawodność oraz skalowalność - stanowiąc tym samym idealne rozwiązanie storage dla zróżnicowanych środowisk biznesowych.

Wielowątkowe możliwości urządzeń z serii TS-x77 szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku wirtualizacji - w środowisku testowym LoginVSI wykazano, że model TS-1277 jest w stanie hostować do 16 maszyn wirtualnych jednocześnie. Seria TS-x77 może obsłużyć maszyny wirtualne w środowiskach VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V oraz Windows Server 2012 R2 - dzięki wsparciu dla iSER (iSCSI Over RDMA). Urządzenia mogą hostować zarówno maszyny wirtualne, jak i kontenery jako wydajne, wszechstronne serwery, a także obsługiwać migawki i backup maszyn wirtualnych - co czyni je kompletnymi rozwiązaniami do zarządzania wirtualizacją. Seria TS-x77 będzie również obsługiwała tworzony właśnie Virtual QTS, który pozwoli użytkownikom na uruchamianie wielu wirtualnych systemów QTS na pojedynczym NAS-ie, z możliwością precyzyjnego segregowania i przydzielania zasobów (procesora, pamięci, łącza), a także na elastyczne wdrożenia oraz redukowanie kosztów inwestycji, energii i oszczędzenia przestrzeni w firmie.

Urządzenia z serii TS-x77 obsługują RAID 50/60, co zapewnia pełną ochronę danych i najwyższą wydajność zapisu - pozwala to na osiągnięcie idealnego balansu pomiędzy pojemnością, poziomem ochrony i wydajnością. Najnowsza wersja oprogramowania Qtier 2.0 oferuje funkcje z zakresu IO aware, co w systemie storage wykorzystującym SSD pozwala na utrzymywanie zarezerwowanej przestrzeni dyskowej SSD (zbliżonej do cache) do sprawnej obsługi zadań wymagających najwyżej wydajności.

Inteligentny system operacyjny QTS 4.3 sprawia, że urządzenia z serii TS-x77 są kompletnymi rozwiązaniami storage do przechowywania, backupu, przywracania i udostępniania danych, a także do zarządzania nimi. Wbudowany QTS App Center oferuje dziesiątki gotowych do zainstalowania aplikacji pozwalających na rozszerzenie zakresu funkcji urządzenia i zwiększenie produktywności. Użytkownicy skorzystać mogą np. z aplikacji QRM+ (do centralnego zarządzania zasobami sieciowymi, jest ona wyposażona m.in. w funkcje graficznych diagramów topologii sieci oraz wsparcie dla urządzeń Windows, Linux oraz IPMI); Q'center (pozwalającej na wygodne zarządzanie wieloma NAS-ami QNAP z poziomu jednej konsoli), QVPN (integrującej ustawienia serwerów i klientów VPN); Browser Station (zapewniającej wygodny i bezpieczny dostęp do prywatnych sieci); Surveillance Station (profesjonalne rozwiązanie do monitoringu wideo); QIoT Suite Lite (rozwiązanie do budowy prywatnych platform chmurowych Internetu Rzeczy).

Nowa seria TS-x77 jest już dostępna.