Pierwszy odtwarzacz MP3

Narodziny formatu MP3

W grudniu 1991 ogłoszono oficjalnie stworzenie algorytmu (stratnej) dźwięku zapisanego w postaci sygnału cyfrowego, zwanego potocznie „mp3", na co większość ówczesnych użytkowników komputerów i „konsumentów" muzyki w ogóle nie zwróciło uwagi.

Z Korei rodem

W maju 1998, na rynek trafił pierwszy na świecie przenośny odtwarzacz plików mp3, czyli MPMan F10, skonstruowany przez SaeHan Information Systems z Korei Południowej. Odtwarzacz miał dwie wersje – z pamięcią 32 lub 64 MB. Tańszy model, do którego można było wgrać 10 około 4-minutowych skompresowanych utworów z próbkowaniem 128 kbps (obecnie kompresję z próbkowaniem 192 kbps uważa się za zaledwie „akceptowalną" – przy 128 kbps kompresja wręcz niszczy pasmo powyżej 16 kHz), w dniu premiery w Japonii kosztował równowartość ówczesnych 400 USD. Acz dość szybko jego cena mocna spadła, do „zaledwie" 200 dolarów, a późniejsze wersje oferowały 128 MB pamięci. Pliki wgrywano do urządzenia za pomocą specjalnej stacji dokującej, wchodzącej w skład zestawu, podłączonej do PC za pomocą portu szeregowego.

Konsumenci za, przemysł przeciw

Odtwarzacze mp3 spotkały się z entuzjastyczną reakcją konsumentów. Dużo chłodniej przyjęła ja branża muzyczna. A Recording Industry Association of America (RIAA) – Zrzeszenie Amerykańskich Wydawców Muzyki – zażądało wręcz ich delegalizacji pod zarzutem, że „podżegało do nielegalnego kopiowania muzyki". Wszelako sądy oddaliły to i tym podobne roszczenia.

fot. historictech.com