Pierwszy telefon z systemem Android

Trafiony zakup

Historia systemu operacyjnego Android zaczyna się w 2005, gdy koncern Google zakupił Android Inc., niewielką firmę tworzącą oprogramowanie dla urządzeń przenośnych. Wcześniej Google pracował nad własnym systemem operacyjnym dla telefonów komórkowych, ale dopiero ten zakup (tzn. zatrudnieni w firmie ludzie) sprawił, że prace znacząco przyśpieszyły.

Era G1

Jesienią 2007 gigant z Mountain View zaprezentował pierwszą wersję systemu Android, a 22 października 2008 roku zaprezentowano pierwszy telefon działający pod tym systemem (a dokładniej pod jego wersją 1.6). Był to HTC Dream, w Polsce (gdzie miał premierę w lutym 2009) sprzedawany jako Era G1. Był to nieduży smartfon wyposażony w fizyczną klawiaturę z ekranem 3,2" o rozdzielczości 480×320 (180 ppi), wyświetlający 65 tys. kolorów, z jednordzeniowym procesorem taktowanym zegarem 528 MHz i 256 MB pamięci flash i aparat z matrycą o rozdzielczości 3,2 megapiksela. Ani aparat, ani system nie były – oględnie mówiąc – nadmiernie udane, ale najwyraźniej miały w sobie „to coś", co przekonało do nich konsumentów. Sprzedano ok. miliona egzemplarzy tego smartfonu, a Android... cóż, w 2021 ponad 80% użytkowanych ma świecie telefonów działa pod jego kontrolą.

fot. Wikipedia