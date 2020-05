Pinterest wprowadził nowe funkcje

Stwórz swoją tablicę

Pinterest przypomina tradycyjną tablicę ogłoszeń, na której zamiast karteczek przypinamy zdjęcia oraz obrazki znalezione w internecie (tzw. piny). Wirtualna tablica do zarządzania pomysłami i inspiracjami od teraz może być jeszcze bardziej funkcjonalna.

Nowe funkcje

Pinterest dodał kilka nowych funkcji, które powinny ułatwić użytkownikom np. planowanie projektów. Pierwsza to możliwość dodawania notatek, dzięki którym będzie można przygotować np. listę rzeczy do zrobienia lub listę zakupów. Kolejna funkcja to ustawianie dat na tablicach, co ułatwi śledzenie harmonogramu projektu i postępu prac.

Następną nowością jest grupowanie pinów. Ulepszono także funkcję podpowiedzi. Po zapisaniu pinów serwis zasugeruje podobne sekcje w danym temacie.

Biliony pinów

Pinterest, podobnie jak inne serwisy społecznościowe, odnotowuje coraz większe zainteresowanie. W marcu i kwietniu br. liczba podejmowanych działań wzrosła o 50%. Zwiększyło się także ogólne zaangażowanie użytkowników. W porównaniu do kwietnia 2019 r. jest ono większe o 75%.

Nowe funkcje są już dostępne zarówno na komputerach, jak w aplikacjach na urządzenia mobilne.

fot. FirmBee – Pixabay