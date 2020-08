Pixel 4 wycofany ze sprzedaży

Produkcja telefonu kończy się niecały rok po premierze.

Pixel 4 oraz 4XL ukazały się w sprzedaży w październiku 2019 roku. Wczoraj Google poinformował natomiast o zakończeniu produkcji obu urządzeń. Decyzja ta oznacza, że firma nie ma chwilowo w ofercie żadnego telefonu z segmentu premium.

Powolne wygaszani

W oświadczeniu przesłanym serwisowi 9to5google firma stwierdziła, że zniknięcie smartfona z oficjalnego sklepu to skutek wyprzedania całego wyprodukowanej puli urządzeń. Dalsze wytwarzanie nie jest już planowane, choć przez jakiś czas Pixela 4 kupimy jeszcze u zewnętrznych dostawców. Jednocześnie do października 2022 roku użytkownicy wciąż będą otrzymywać aktualizacje systemu operacyjnego oraz zabezpieczeń.

Wielki niewypał

Firma nie zdążyła jeszcze nawet zapowiedzieć następcy, prezentacja Pixela 5 jest spodziewana dopiero jesienią. Co prawda już wkrótce powinna ruszyć sprzedaż budżetowego Pixela 4a, będącego odpowiedzią Google na iPhone'a SE. Tyle, że na jego premierę w USA trzeba poczekać jeszcze co najmniej do 20 sierpnia. Z kolei trzecia generacja została wygaszona dopiero pod koniec lipca tego roku. Google poddał się więc tym razem wyjątkowo szybko.

Przyczyną takiej decyzji jest najprawdopodobniej bardzo małe zainteresowanie klientów. Firma, co prawda, nigdy nie podzieliła się danymi dotyczącymi sprzedaży, ale o tym, że nie były najlepsze mogły świadczyć kwietniowe promocje. Oficjalny sklep oferował wtedy zniżkę w wysokości 300 dolarów, co stanowiło prawie połowę wartości smartfona. Jak widać, nawet atrakcyjna oferta niewiele firmie pomogła.

fot. Google