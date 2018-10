Pixel Slate – tablet pod kontrolą Chrome OS

Google Pixel Slate został wyposażony w ekran LCD o przekątnej 12,3-cala - działa on w rozdzielczości 3000 na 2000 pikseli. Za sprawne działanie urządzenia ma odpowiadać procesor Intel Celeron - w najdroższej wersji będzie to z kolei układ Intel Core i7 8 gen. Do tgo wszystkiego można dołożyć od 4 do nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz od 32 do 256 GB miejsca na dane.

Na pokładzie urządzenia znalazło się również miejsce na czytnik linii papilarnych oraz czip Titan. Do tabletu będzie można dokupić klawiaturę, która rozszerzy jego funkcjonalność. Akcesoria można podłączyć za pomocą złącza USB typu C.

Google Pixel Slate w najtańszej wersji będzie kosztował 599 dolarów. Za najdroższą trzeba będzie zapłacić 1599 dolarów.