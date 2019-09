Platforma Mój GOV

Dotychczas wszystkie ministerstwa i urzędy państwowe utrzymywały własne strony internetowe. Brak jednolitego standardu i koordynacji działań poszczególnych instytucji utrudniał korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował o uruchomieniu ujednoliconej platformy www.gov.pl. Jest ona dziełem zespołów Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

Z punktu widzenia użytkowników najważniejszym elementem serwisu jest sekcja Mój GOV. Można zalogować się w niej, korzystając z profilu zaufanego (z potwierdzeniem za pomocą jednorazowego kodu SMS) lub czytnika i dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu).

Obecnie w panelu Mój GOV realizowane są między innymi następujące e-usługi:

• składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i prawa jazdy,

• zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego),

• sprawdzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

• sprawdzanie, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony,

• sprawdzanie, czy dowód osobisty lub paszport jest gotowy,

• uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego,

• sprawdzanie danych w rejestrze PESEL,

• dopisywanie się do rejestru wyborców,

• zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego (usługa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością),

• uzyskanie dostępu do informacji publicznej,

• zgłoszenie narodzin dziecka,

• przyjmowanie pism ogólnych.

W portalu działają między innymi strony internetowe 19 ministerstw oraz pięciu urzędów (w tym czterech urzędów wojewódzkich).

Nowością jest testowa wersja skrzynki kontaktowej. Służy ona do wymiany korespondencji z urzędami. Obecnie w celu wysłania pisma do urzędu nie trzeba już korzystać z platformy ePUAP. Ponieważ ponad 40 procent użytkowników łączy się z serwisem gov.pl za pomocą telefonów, skrzynkę przystosowano do wymagań urządzeń przenośnych.

fot. Ministerstwo Cyfryzacji