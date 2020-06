Płatności WhatsApp w Brazylii

W blogu komunikatora WhatsApp poinformowano o oficjalnym uruchomieniu systemu płatności cyfrowych, który pozwala przelewać pieniądze innym użytkownikom programu. Usługa jest bezpłatna dla osób indywidualnych, od firm pobierane są opłaty za zrealizowanie przelewu.

Gdy Mark Zuckerberg zapowiedział na początku br., że Facebook zamierza uruchomić globalny system płatności wykorzystujący komunikator WhatsApp, spodziewano się, że usługa taka najpierw ruszy w Indiach. W tym właśnie kraju testowano ją już bowiem od 2018 r. System jednak nie wystartował tam do tej pory z powodu trudności z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń od lokalnych instytucji finansowych.

WhatsApp users in Brazil can now send money to friends and family or pay a business right from your chat pic.twitter.com/BwrcCq9CJW