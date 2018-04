Play ubezpieczy wirtualne przedmioty w grach i sprzęt

Od teraz gracze mają możliwość ubezpieczenia przedmiotów z gier oraz wirtualnych środków płatniczych, za które zapłacili w świecie rzeczywistym. W przypadku ataku hakerskiego lub działania złośliwego oprogramowania skutkującego kradzieżą przedmiotów ubezpieczonego ubezpieczyciel zwraca koszty poniesionych strat.

Produkty dostępne są w dwóch wariantach zakresowo-cenowych:



- Standard za 1,99 zł miesięcznie - w tej wersji gracz może odzyskać nawet do 300 złotych,

- Premium za 6,99 zł miesięcznie - w przypadku tej wersji do 800 złotych za utracone itemy..

- Branża gier wideo, której wartość jest szacowana na ponad sto miliardów dolarów amerykańskich, to ogromny biznes nie tylko dla twórców i producentów, ale również dla cyberprzestępców. Niektórzy szukają swoich ofiar w sieciach społecznościowych lub rozsyłają szkodliwe programy, jeszcze inni koncentrują się na spieniężaniu przedmiotów i kont graczy. Według danych platformy Steam, każdego miesiąca ofiarą porwania konta lub kradzieży pada 77 000 użytkowników tej platformy. To pokazuje skalę problemu, który dotknąć może dzisiaj niemal każdego gracza. Nie jest ważne, czy kolekcjonujesz RPG na swoim koncie, kupujesz karty FIFA, czy zdobywasz złoto na olimpiadzie z teamem w CS. Wystarczy że jesteś podpięty do sieci, a z dużą dozą prawdopodobieństwa możesz stać się celem ataków - mówi Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Play.



Bezpieczny Sprzęt dla Gracza, czyli ubezpieczenie sprzętu i akcesoriów grającego.

To ubezpieczenie obejmuje konsole do gier, komputery PC, laptopy, tablety, pady, słucha wki i akcesoria do gier, takie jak kierownice, pistolety, miecze czy rakietki do konsoli.



Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wersjach:



- Standard, gdzie miesięczny koszt to 4,99 zł (suma ubezpieczenia 3 tys. złotych),

- Premium za 19,90 zł (suma ubezpieczenie do 10 tys. złotych).

- W przypadku tego produktu skoncentrowaliśmy się na ochronie sprzętu i akcesoriów, z których na co dzień korzystają gracze. Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt, na który np. przypadkowo wylejemy wodę, czy taki, który ulegnie zniszczeniu w wyniku przegrzania po kilkugodzinnej pasjonujące rozgrywce. U nas #GamersGonnaPlay! - dodaje Marcin Gruszka.

Ubezpieczeniem objęty jest nowy sprzęt, który został zakupiony nie później niż w ciągu 90 dni, natomiast przy kontynuacji ubezpieczenia urządzenia mogą mieć nawet do 2 lat (od chwili zakupu).

Partnerem wdrożeniowo-technologiczny Play Ubezpieczenia jest protect.me.