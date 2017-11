PlayLink - nowe tytuły w wersji dla PlayStation 4

PlayLink pozwala na kontrolowanie gier na konsoli PlayStation 4 za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety. Do rozpoczęcia rozgrywki potrzebny jest egzemplarz gry oraz dedykowana aplikacja (do pobrania z właściwego sklepu w zależności od systemu operacyjnego urządzenia[2]). Następnie wystarczy podłączyć urządzenia do tej samej sieci Wi-Fi, co konsola PlayStation 4 i w towarzystwie znajomych można rozpocząć rozgrywkę. PlayLink to rozwiązanie, które powstało z myślą o umożliwieniu dużej liczbie graczy wspólnej zabawy na PlayStation 4.

Dotychczas, by grać wspólnie na jednej konsoli należało posiadać kilka kontrolerów DUALSHOCK 4, teraz wystarczą do tego smartfony lub tablety z odpowiednią aplikacją. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych, sterowanie w danej grze może być dostosowane przez jej twórców do charakteru rozgrywki. Znika również bariera dla osób, które do tej pory nie grały na PlayStation 4 i nie są przyzwyczajone do korzystania z kontrolera DUALSHOCK 4.

Nowe pozycje

SingStar Celebration - kolejna już część kultowej gry karaoke, w której smartfony lub tablety posłużą nam za mikrofony po pobraniu specjalnej aplikacji SingStar Mic ze sklepów Google Play oraz App Store. W ten sposób na raz śpiewać może aż 8 osób, a gra oceni czy aby na pewno robimy to dobrze. SingStar Celebration zawiera 30 muzycznych hitów, oraz możliwość pobrania kolejnych piosenek ze sklepu SingStore na stronie singstar.com, gdzie znajdują się utwory reprezentujące różne gatunki muzyczne - od rocka przez hip-hop po pop. Gra zawiera całą gamę pełnych zabawy trybów imprezowych - dzięki nim każdy wieczór będzie świętem. Niezależnie od tego, czy śpiewamy w duecie z partnerem, czy nagrywamy swój występ za pomocą PlayStation Camera, by przesłać go do społeczności online, gra SingStar Celebration to świetny sposób, by odkryć w sobie gwiazdę muzyki i rozkręcić każdą imprezę. Gra przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 12. rok życia.

Wiedza To Potęga - wejdź do Piramidy Wiedzy, gdzie wraz z maksymalnie piątką znajomych będziesz odpowiadać na przeróżne, powiązane tematycznie pytania w wyścigu na szczyt. Punktowane są nie tylko prawidłowe odpowiedzi, ale również czas, więc im szybciej podasz poprawne rozwiązanie, tym lepszy wynik. Gra przeznaczona jest dla od dwóch do sześciu graczy, którzy w drodze na szczyt będą musieli odpowiadać na pytania z bardzo różnych dziedzin od internetowych memów po literaturę. Wiedza To Potęga to tytuł, w który grać można już od 3. roku życia.

Ukryty Plan - gra stworzona przez producentów doskonałego horroru Until Dawn, studio Supermassive Games. Każdy z graczy będzie miał jakiś cel do osiągnięcia albo pracujcie wspólnie nad rozwiązaniem kryminalnej zagadki. Wielowątkowa historia sprawia, że w zależności od podejmowanych decyzji gra przebiega inaczej a na graczy czekają różne zakończenia opowieści. Ukryty Plan jest grą przeznaczoną dla osób, które ukończyły 16. rok życia.