PlayStation 5 oficjalnie zapowiedziane

Długo musieliśmy czekać, aż Sony zdecyduje się powiedzieć coś więcej o PlayStation 5. Wczoraj jednak odbył się wreszcie pokaz, podczas którego odpowiedzialny za architekturę nowej platformy Mark Cerny uchylił rąbka tajemnicy.

Sony najbardziej szczyci się opracowanym dla PlayStation 5 dyskiem SSD. Jego pojemność wynosi 825 GB. Z jednej strony to nieco rozczarowująca wiadomość (konkurencja oferuje 900 GB), z drugiej jednak akurat taka ilość pamięci pozwoliła zastosować 12-kanałowy interfejs. Sprawi on, że PS5 będzie wyposażony w najszybszy dysk na rynku, pozwalający załadować 2 GB danych w 0,27 sekundy. Dla porównania w przypadku PS4 jest to 1 GB w ciągu 20 sekund. Dodatkowy dysk będzie można podłączyć przez zlot NVM Express.

Zmiana ta może się okazać szczególnie istotna dla projektantów gier. Taka szybkość ładowania pozwala doczytywać dane w locie i sprawia, że deweloperzy nie będą już musieli sięgać po takie sztuczki jak windy pozwalające doczytać dalszą część poziomu czy doczytywanie ukryte podczas cutscenek. Nie będzie też konieczne dublowanie części plików dla szybszego ładowania, dzięki czemu gry nie zwiększą rozmiaru.

Konsola będzie napędzana kartą graficzną o mocy 10,28 TFLOPS dostarczoną przez AMD oraz 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen Zen 2 (najszybsze rdzenie będą taktowane z częstotliwością 3,5 GHz). Dostaniemy też 16 GB pamięci GDDR6.

Sony chwali się także zaawansowanym systemem generowania dźwięku, umożliwiającym symulowanie dźwięku przestrzennego również w przypadku głośników podłączonych do telewizora. Obiecane jest też wsparcie dla telewizorów 4K i 8K przy odświeżaniu maksymalnie 120 Hz.

PlayStation 5 trafi do sprzedaży w okolicy świąt.

fot. Sony