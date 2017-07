Playstation prezentuje technologię Playlink

PlayLink po raz pierwszy zaprezentowano na tegorocznych targach branży gier wideo - E3 w Los Angeles. Warszawski pokaz był pierwszą prezentację tej technologii w Polsce. Pozwala ona na kontrolowanie gier na konsoli PlayStation 4 za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety. Do rozpoczęcia rozgrywki potrzebny jest egzemplarz gry oraz dedykowana aplikacja (do pobrania z właściwego sklepu w zależności od systemu operacyjnego urządzenia ). Następnie wystarczy podłączyć urządzenia do tej samej sieci Wi-Fi, co konsola PlayStation 4 i w towarzystwie znajomych można rozpocząć rozgrywkę.

PlayLink to rozwiązanie, które powstało z myślą o umożliwieniu dużej liczbie graczy wspólnej zabawy na PlayStation 4. Dotychczas, by grać wspólnie na jednej konsoli należało posiadać dużą liczbę kontrolerów DUALSHOCK 4, teraz wystarczy do tego smartfon lub tablet z odpowiednią aplikacją. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych, sterowanie w danej grze może być dostosowane przez jej twórców do charakteru rozgrywki. Znika również bariera dla osób, które do tej pory nie grały na PlayStation 4 i nie są przyzwyczajone do korzystania z kontrolera DUALSHOCK 4.

Gry, jakie powstają z myślą o PlayLink umożliwiają wspólną grę od 2 do 8 graczy. Na targach E3 zaprezentowano pięć tytułów dla tej technologii:

- To jesteś Ty! - gra, w której od 2-6 graczy może sprawdzić, jak dobrze się znają

- Wiedza to Potęga (Knowledge is Power) - quiz, w którym należy wykazać się zarówno wiedzą z różnych kategorii, jak i szybkością oraz dokładnością w pokonywaniu kolejnych wyzwań

- Hidden Agenda - produkcja łącząca elementy filmów i gier akcji, gracze (2-6), którzy mogą mieć różne cele, mają wpływ na to, jak potoczy się mrożąca krew w żyłach historia

- SingStar Celebration - zabawa w karaoke, w której zmierzyć się może nawet 8 osób, smartfon zastępuje tu mikrofon, a umiejętności wokalne decydują o końcowej punktacji

- Frantics - zabawa dla maksymalnie 4 graczy, oparta na szalonych minigrach znanych z dawnych automatów, w której dobry blef może zapewnić końcowy sukces

Wszystkie tytuły z serii PlayLink będą dostępne w polskiej wersji językowej.